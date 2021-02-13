رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحف اللبنانية: الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد بين عون والحريري

السبت 13/فبراير/2021 - 11:59 ص
عون والحريري
عون والحريري
ا ش ا
طباعة
أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم السبت، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة يمر بأصعب مراحله وأن الأزمة الحكومية تزداد قتامة في ظل التباعد الكبير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على نحو يقطع أن الملف الحكومي لن يشهد أي تبدل في المدى المنظور.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) - أن التوافق الوحيد بين عون والحريري بعد الاجتماع الذي عقداه أمس، على أن لا تقدم في مسار تأليف الحكومة الجديدة، وأنهما لم يستطيعا التوصل إلى مساحة مشتركة يبنيان عليها حكومة بالتفاهم بينهما في ظل الخلاف الواسع.

واعتبرت الصحف، أن أي تحرك جديد، سواء على مستوى الداخل أو الخارج، محكوم بـ "الفشل المسبق" ربطا بالأفق المسدود بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء المكلف، وتمترس كل منهما خلف موقف قاطع لا تراجع عنه من قبلهما، ويتمثل في أن كل طرف يريد حكومته وأن يلزم الآخر بها، ورفض كل منهما التنازل أو التقدم خطوة في اتجاه الآخر.

ونوهت إلى أن الرئيس اللبناني متمسك بحقه في تسمية وزراء الحكومة الجديدة ويرى أن تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا لا يؤدي إلى التمثيل الصحيح الذي يراعي المعايير الدستورية والموضوعية في تأليف الحكومات، في حين يرى رئيس الوزراء المكلف أن مسودة التشكيلة الحكومية التي قدمها والتي تضم وزراء اختصاصيين (خبراء) غير حزبيين وتخلو من الثلث الوزاري المعطل، هي الصيغة الحكومية الملائمة للمرحلة الإنقاذية المقبلة في ضوء حرصه على ألا تكون الحكومة الجديدة محاصرة عربيا ودوليا وأن تحمل معها مفتاح المساعدات الخارجية للبنان.

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة

بعد وفاته.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟