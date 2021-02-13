برلماني: استقبال مرسى علم 14 رحلة بشرى لعودة سياح العالم لمصر

اعتبر النائب حسام الدين عوض الله صالح رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أن استقبال مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الاحمر لـ 14 رحلة طيران سياحية دولية بداية من اليوم السبت وخلال الأسبوع المقبل، والتى من المقرر أن تصل رحلاتها من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا بشرة خير لعودة سياح العالم الى مصر بصفة عامة والمحافظات والمناطق السياحية والاثرية بصفة خاصة وفى مقدمتها محافظة البحر الاحمر.ووجه عوض الله، التحية والتقدير للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر لحرصهم الكبير ونجاحهم فى تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا سواء داخل المناطق السياحية والاثرية او داخل المطارات المصرية وجميع الأماكن الاخرى التى يتردد عليها سياح العالم.وأكد النائب حسام الدين عوض الله صالح ان جميع سياح العالم الذين قاموا بزيارة محافظة البحر الاحمر أشادوا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبالجهود الكبيرة التى يقوم بها اللواء عمرو حنفى لجعل محافظة البحر الاحمر واحدة من أهم المحافظات والمناطق الجاذبة لسياح العالم، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة مصر خلال الفترة القادمة على استعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.