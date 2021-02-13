حبس تشكيل عصابي يتاجر في الهيروين بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بترويج كمية كبيرة من الهيروين المخدر وزنت كيلو وربع.وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.كشفت تخقيقات النيابة عن قيام كل من "سماح محمد عيد"، 27 سنة، ربة منزل وزوجها "إيهاب مرعي سليمان"، 37 سنة، عاطل ومقيم بذات العنوان الأول، والسابق ضبطه واتهامه في 2 قضية أخرهم رقم 1572لسنة2018 سلاح بدون ترخيص، وشريكهم "محمود حسن محمد" 36 سنة، عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، متخذين من محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين الثلاثة.وعثر بحوزتهم على كمية من الهيروين وزنت كيلو وربع جرام، وسلاح ناري محلي الصنع عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالي 100 الف جنيه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة.