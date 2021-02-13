رئيس الوزراء العراقي: أمام الحكومة فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب

وتابع: "حققنا خطوات إيجابية في مكافحة الفساد"، لافتا إلى أن "لجنة مكافحة الفساد مستمرة بعملها"، مشددا على أن حكومته تتعامل بشفافية مع ملف الانتخابات.

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إن أمام الحكومة فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات، مشيرا إلى أن البعض يضع العراقيل أمام حكومته.وأضاف الكاظمي، خلال الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقي، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز": "إننا عملنا على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية"، مؤكدًا أنه غير معني بالمزايدات الانتخابية، وأنه "سيطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق"، مشيرا إلى أن البعض يضع العراقيل أمام الحكومة.