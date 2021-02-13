مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

حذر مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من احتمالية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا غير المصاحبة لأعراض بين المواطنين خلال الفترة المقبلة.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت خلال اجتماعها باللجنة أن أعداد الإصابات التي تتوجه إلى المستشفيات انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لكن أعداد الإصابات الخفيفة وغير المصاحبة بأعراض قد تكون مرتفعة نسبيًا عن السابق.وشدد المصدر على ضرورة أن يستمر المواطنون في الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار العدوى بشكل كبير، مؤكدا أنه بنهاية العام الجاري سيكون هناك عدد كبير من المواطنين قد حصلوا على اللقاح بجانب اكتسابهم مناعة بعد الإصابة.