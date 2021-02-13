جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

قام اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعمل جولة ميدانية، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بمدينة أبنوب؛ وذلك لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين؛ وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.رافقه خلال الجولة تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعدد من نواب ومسئولي الوحدة المحلية لمركز أبنوب.حيث تفقد محافظ أسيوط بدء أعمال رصف منطقة تقسيم عادل حكيم، والتي يتم رصفها ورفع كفاءتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز أبنوب للعام المالي 2020-2021، والتي تنفذها من الهيئة القومية للطرق، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين.وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020- 2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.