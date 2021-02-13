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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العثور على بقايا سفن تجارية غارقة ترجع للعصر البطلمي بالإسكندرية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:53 ص
بقايا سفن تجارية
بقايا سفن تجارية
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كشفت بعثة مركز المصريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأثرية عن العثور على بقايا سفن تجارية ترجع إلى العصر البطلمي تحت الماء في منطقة الأنفوشي بغرب الإسكندرية.

وأكد مدير المركز سيرجي ايفانوف، في تصريحات لوسائل إعلام اهمية الكشف الأثري الذي يرتبط بتاريخ الإسكندرية ومكانتها كمركز تجاري عالمي في التاريخ القديم.

وأشار إلى أن الكشف عثرت عليه البعثة بالتعاون مع الخبراء المصريين والذي بدأ منذ عام 2003، مشيدا بجهود وخبرة الجانب المصري.

ومن جانبها أضافت مدير البعثات الروسية للمركز في مصر جالينا بيلوفا ان البعثة تنفذ أعمال الحفائر والمسح الأثري علي ميناء الإسكندرية التجاري القديم، مؤكدة على أهمية هذا الكشف الأثري الذي يعكس ويجسد مكانة مدينة الإسكندرية كمركز تجاري عالمي وعلاقتها الممتدة والقوية بكافة دول العالم قديما.

كما واصلت حديثها مؤكدة أهمية مدينة الإسكندرية ووصفتها بانها مركز وقطب في منطقة المتوسط على مر العصور فهي تزخر بالثروات الأثرية العديدة.

والمحت إلى أن البعثة تواصل مواسم عملها في المسح الأثري والدراسات المتعلقة بعدة مواقع أثرية منها بالإسكندرية والفيوم.

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