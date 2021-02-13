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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أطفال الغربية يشاركون في «صفط تراب.. البداية» لتطوير القرى

السبت 13/فبراير/2021 - 11:53 ص
نبيلة مكرم بمحافظة
نبيلة مكرم بمحافظة الغربية
وفاء علي _ أريج الجيار
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شارك الأطفال بمحافظة الغربية، في حملة "صفط تراب.. البداية" التي أطلقتها وزارتي البيئة والهجرة والتي تستهدف تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

وقام شباب وفتيات صفط تراب من المشاركين في مبادرة اتحضر للأخضر بعمل حملة "حندق على بابك" لتوعية الأهالي بما يحدث في القرية من تطوير والتوعية بأهمية نظافة القرية فكان الخميس الموافق 28 يناير اليوم الأول حيث اختار الشباب مكان بدأ منه التوعية والفتيات مكان آخر ويتم ذلك يوميا في مواعيد متفرقة بكل أنحاء القرية حتى نتمكن من الحفاظ على القرية وتحويلها لقرية نموذجية.

وتسعى وزارة الهجرة لحشد الجهود وإلقاء الضوء على تلك القرى، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع، وفتح مجال المشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام، ويسهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة، والظروف المعيشية للمواطن المصري، وعملت وزارة الهجرة على ربط المصريين بالخارج بجهود الدولة وأجهزتها، وكذلك مثيلتها البيئة في تطوير القرية، بتقديم الخدمات البيئية، لتحقيق تنمية شاملة بها.

جدير بالذكر أن محافظة الغربية تأتي ضمن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتعمل وزارة الهجرة على المساهمة في تطوير قراها ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة هذه الظاهرة.

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