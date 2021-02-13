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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عاطل بحوزته 100 طربة حشيش بطنطا

السبت 13/فبراير/2021 - 12:03 م
ضبط حشيش
ضبط حشيش
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت، من ضبط عاطل بحوزته 100 طربة حشيش تزن 10 كيلوجرامات، وسلاح أبيض، حال استقلاله سيارة بنطاق دائرة مركز شرطة طنطا، وذلك بقصد الاتجار.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، بطنطا، من ضبط 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، مبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض، بحوزة (عاطل- له معلومات جنائية) مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

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