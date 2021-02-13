ضبط المتهمين بسرقة مجوهرات من شقة سيدة فى الشروق

من الرائد كريم الجمل وكريم علام معاوني مباحث الشروق لمكان البلاغ، تبين من الفحص سلامة جميع منافذ الشقة وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما من خلال أحد الأكمنة التي أعدت لهما بمعرفة الرائد أبوزيد عاصم والرائد مهاب إبراهيم معاوي مباحث الشروق، حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التسلق) وأقر أحدهما بأنه نظرًا لاعتياد المجنى عليها الاستعانة به لتوصيلها باستخدام السيارة المشار إليها، عقد العزم على سرقتها، وعقب ذلك استعان بالآخر لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة بأسلوب التسلق واستوليا على المسروقات المشار إليها ولاذا بالفرار.



وبمواجهة الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.. وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما، وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.



باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف رجال مباحث الشروق تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، لغز سرقة مجوهرات من داخل شقة إحدى السيدات وضبط مرتكبي الواقعة.تلقى المقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب عودتها لمسكنها اكتشفت سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.على الفور تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي أمر بتشكيل فريق بحث عالٍ لمستوى كشف غموض الواقعة.وانتقل كل