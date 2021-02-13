بعد آخر ظهور لها.. الصيام المتقطع سر رشاقة سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفديوهات "أنستجرام" وقد ظهرت بخسارة كبيرة في وزنها، مما جعل البعض يتساءل عن سر رشاقتها. ‏آخر أطلالتهاظهرت الفنانة سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها بفستان باللون الكاشمير المجسم الذي أبرز جمالها، والتي ظهرت بخسارة وزن ملحوظة، وحرصت على وضع المكياج الكاشمير الذي يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها منسدلا مع حذاء بالكعب العالي.سر رشاقتهاردت سمية الخشاب على إحدى متابيعها بسؤال عن سر رشاقتها عن طريقتها في خسارة الوزن قائلة: "ميه ورياضة وصيام متقطع لمدة 16 ساعة وسوائل فقط، وتوقفت عن تناول اللحوم والسكريات والنشويات".ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات سمية الخشاب التي تظهر رشاقتها وجمالها.