رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد آخر ظهور لها.. الصيام المتقطع سر رشاقة سمية الخشاب

السبت 13/فبراير/2021 - 11:48 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
هويدا سعيد
طباعة
نشرت الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفديوهات "أنستجرام" وقد ظهرت بخسارة كبيرة في وزنها، مما جعل البعض يتساءل عن سر رشاقتها. ‏

آخر أطلالتها
ظهرت الفنانة سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها بفستان باللون الكاشمير المجسم الذي أبرز جمالها، والتي ظهرت بخسارة وزن ملحوظة، وحرصت على وضع المكياج الكاشمير الذي يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها منسدلا مع حذاء بالكعب العالي.

سر رشاقتها
ردت سمية الخشاب على إحدى متابيعها بسؤال عن سر رشاقتها عن طريقتها في خسارة الوزن قائلة: "ميه ورياضة وصيام متقطع لمدة 16 ساعة وسوائل فقط، وتوقفت عن تناول اللحوم والسكريات والنشويات".

ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات سمية الخشاب التي تظهر رشاقتها وجمالها.

موضوعات متعلقة

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة