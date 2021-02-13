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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. هنا الزاهد في سنة أولى بطولة مطلقة بـ«حلوة الدنيا سكر»

السبت 13/فبراير/2021 - 12:19 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
محمد قدري
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تبدأ قناة "dmc" ومنصة Watch It في تمام التاسعة من مساء اليوم عرض أولى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" في أول بطولة مطلقة النجمة هنا الزاهد، حيث يحتوي العمل على ٩ حكايات منفصلة كل قصة تعرض في ٥ حلقات منفصلة، وتقدم خلاله ٩ شخصيات مختلفة، ويشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب.

يأتي المسلسل بعد عرض شبكة قنوات DMC لمسلسل "جمال الحريم"، ويشارك هنا الزاهد في كل حكاية بطل مختلف، وتم اختيار أسماء مميزة للحكايات داخل المسلسل، مثل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش"، ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل"، ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد"، ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبدالمغنى، وحكاية "المتخصصة"، ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان.

المسلسل الجديد يقف على إخراجه خالد الحلفاوي، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، والعمل إنتاج شركة سينرجي، بالاشتراك مع المنتج كريم أبوذكرى.

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