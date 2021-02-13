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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

السبت 13/فبراير/2021 - 12:02 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أحمد السيد أحمد، مدير عام الإدارة العامة لبريد أسيوط؛ لمناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى المحافظة والموقف التنفيذي للمكاتب التي يتم تطويرها، وفقا للخطة الموضوعة لتطوير المنظومة وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.

حيث تناول اللقاء مناقشة خطط تطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد، واستعراض معدلات التنفيذ في إطار خطة الدولة لتطوير مراكز البريد وتحويلها إلي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الأنظمة المتطورة، لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر، مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، لتصبح واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.

وأعلن محافظ أسيوط عن توقيع بروتوكول بين الشباب والرياضة وهيئة البريد لاستغلال مراكز الشباب كمنافذ لصرف المعاشات، منعًا للتكدس والزحام بمكاتب البريد، وتسهيلًا على المواطنين وكبار السن، كما يعمل 24 مكتبًا للبريد يوم السبت، مشددًا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز البريد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين المترددين عليه، وتعقيم المنافذ ومكاينات الصراف الآلي باستمرار وتوفير كافة وسائل الحماية اللازمة.

يذكر أن أسيوط بها 195 مكتب بريد في مختلف المراكز والمدن والقرى، وتم تطوير ورفع كفاءة 73 مكتبًا حتى الآن، وجارٍ استكمال أعمال التطوير وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم خدمات متميزة بشكل ميسر، مع توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير البنية التحتية والتقنية بمراكز الخدمات البريدية لاستيعاب الخدمات الجديدة.

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