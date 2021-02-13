«أوقاف الأقصر» تعلن بدء اختبارات المسابقة الثقافية الكبرى

قال الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه كلف مديري المديريات بتشكيل لجان اختبار المتقدمين في المسابقة الثقافية الكبرى 2021، بمعرفة مدير المديرية، وتحت إشرافه ومسئوليته، وتكون الامتحانات شفوية، وله أن يستعين بمن يراه من أساتذة الجامعة المتخصصين.وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد 21 2 2021م، بواقع أستاذين لكل لجنة، ولا يزيد عدد اللجنة على (25) متسابقًا، مع التأكيد على جدية الامتحانات وشفافيتها، حيث يتأهل الناجحون إلى التصفية المركزية بديوان عام الوزارة.وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه شملت أسماء المتقدمين للمسابقة من الأئمة كل من:- "حسين محمد قاسم حسن، محمود الأقصر الفرع الأول، الشاذلي حجاج عبدالباسط أحمد الأقصر الفرع الأول- عبدالرحيم سيد أحمد عبدالحليم سعد الأقصر الفرع الأول- محمد السيد حسن أحمد الأقصر الفرع الأول- أحمد محمد علي محمد الأقصر الفرع الثانى- أحمد محمد محمد عبدالراضي عبدالسلام الأقصر الفرع الثانى- أحمد مصطفي سعد الأقصر الفرع الثانى- أدهم محمود مصطفي محمد الأقصر الفرع الثانى- الحسن أحمد محمد رمضان الأقصر الفرع الثانى- الحسين احمد محمد رمضان الأقصر الفرع الثانى- الطاهر محمد يوسف أحمد الأقصر الفرع الثانى- العادلي حسن عبدالرحمن محمد الأقصر الفرع الثانى- عبدالرحيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر الفرع الثانى- عبدالله سيد أحمد عبدالحليم سعد الأقصر الفرع الثانى- عبدالله محمد طه حسين الأقصر الفرع الثانى- محمد ربيع محمد أحمد الأقصر الفرع الثانى- محمد محمود مصطفى أحمد الأقصر الفرع الثانى- محمود العزب محمد محمود الأقصر الفرع الثانى- محمودعبدالحميد حامدعبدالله الأقصر الفرع الثانى- يسرى عبدالعزيز خضرى أحمد الأقصر الفرع الثانى- أمين عبدالحميد السعدي أحمد الأقصر الفرع الثالث- حسين عبدالستار عبدالرحيم حسين الأقصر الفرع الثالث- محمد علي أبوالوفا جادالرب الأقصر الفرع الثالث- عبدالرحمن أحمد الطاهر أحمد الأقصر الفرع الرابع- حسن منصور محمد أحمد الأقصر الفرع الخامس)، كما شملت أسماء المتقدمين للمسابقة الثقافية الكبرى 2021م من خطباء المكافأة كلًا من (إبراهيم حسن خير السمان الأقصر الفرع الثانى- أبوالحسن الشاذلي هاشم محمد الأقصر الفرع الثانى- عبدالباسط محمد مكي الأقصر الفرع الثانى).