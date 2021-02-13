ضبط 170 طربة حشيش بحوزة 3 مجرمين بالغربية ومطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدراتة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديريتي أمن (الغربية، مطروح)، من ضبط 170 طربة من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام، مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة.وضبطت100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي وهاتفين محمولين، سلاح أبيض بحوزة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، في كمين أعد خصيصًا لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.كما ضبط 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، مبلغ مالي هاتين محمولين بحوزة (عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح، في كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـمليون و190 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.