غدًا.. «خطة النواب» تتابع ما تم تنفيذه من توصيات بشأن الموازنة العامة

تشهد لجان مجلس النواب، غدًا الأحد، عدة اجتماعات لمناقشة بيانات الوزراء التي تم الإدلاء بها أمام البرلمان، وكذلك مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها، ومتابعة توصياتها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الأحد، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.