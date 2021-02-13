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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «خطة النواب» تتابع ما تم تنفيذه من توصيات بشأن الموازنة العامة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:02 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تشهد لجان مجلس النواب، غدًا الأحد، عدة اجتماعات لمناقشة بيانات الوزراء التي تم الإدلاء بها أمام البرلمان، وكذلك مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها، ومتابعة توصياتها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الأحد، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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