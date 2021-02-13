سيناريوهات مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء التيرم الثاني

قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهى من وضع خطة إجراء امتحانات الفصل الأول وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.وأكدت المصادر، أن الوزير سيقوم بعرض الخطة على لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، غدًا الأحد لمناقشتها، ليتم عرضها على الرأي العام.ورجح المصدر، أن يقوم الدكتور طارق شوقي، بعرض فكرة عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب من الصفوف الرابع الإبتدائي للثالث الإعدادي، فور عودة الطلاب من إجازة نصف العام الدراسى، بعد 20 فبراير الجارى، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة، وتوزيع حضور الطلاب بشكل مختلف، بحيث يحدث تباعد بين الطلاب وتقليل الكثافات.وفيما يخص الصفين الأول والثانى الثانوى، سيتم إجراء اختبارهم إلكترونيا، على أن تتيح الوزارة للطلاب الامتحانات طوال اليوم حتى يتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات سواء فى المنزل أو المدرسة.وفيما يخص الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى، فقد يتم اللجوء إلى بدء الدراسة وعودة الطلاب للفصل الدراسى الثانى مباشرة بعد 20 فبراير الجارى، ويتم تقييم هؤلاء التلاميذ عن مناهج الفصل الدراسى الأول أثناء تواجدهم بالمدرسة خلال الترم الثانى لآن التقييم يعتمد على مهارات فردية وجماعية يؤديها الطالب خلال دراسته.أما السيناريو الآخر، - والذي استبعده المصدر، لأن أعداد كورونا انخفضت مقارنة بالشهور الماضية - هو تأجيل الامتحانات، أو عدم عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، خاصة أن الوزارة لديها تجربة ناجحة فى عقد امتحانات الثانوية العامة خلال الموجة الأولى من كورونا العام الماضى.