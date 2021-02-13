ضبط ذرة «سناكس» غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية تموين الإسماعيلية، من ضبط كميات كبيرة من البسكويت المطحون.وقالت مصادر، إنه تم ضبط كميات من البسكويت بدون صلاحية لإعادة طحنها من جديد وذرة مجروشة يكسوها السوس لصناعة السناكس الخاص بالأطفال وأجولة لبان (علكة بالون)، تالفة بمصنع بسكويت وسناكس زمام أبوصوير.تمكنت حملة مشتركة بالتنسيق مع العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين، برئاسة العميد وائل ذكى مساعد المدير للإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة، ضمت الدكتور البيطرى، محمد السيد وهريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية من ضبط المضبوطات بالمصنع وتحرر محضر بالواقعة ضد "ر. ع. ر. خ" المدير المسئول عن المصنع.تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.