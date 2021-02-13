ضبط ذرة «سناكس» غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة بالإسماعيلية

ضبط ذرة «سناكس» غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة بالإسماعيلية
السبت 13/فبراير/2021 - 11:51 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية تموين الإسماعيلية، من ضبط كميات كبيرة من البسكويت المطحون.
وقالت مصادر، إنه تم ضبط كميات من البسكويت بدون صلاحية لإعادة طحنها من جديد وذرة مجروشة يكسوها السوس لصناعة السناكس الخاص بالأطفال وأجولة لبان (علكة بالون)، تالفة بمصنع بسكويت وسناكس زمام أبوصوير.
تمكنت حملة مشتركة بالتنسيق مع العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين، برئاسة العميد وائل ذكى مساعد المدير للإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة، ضمت الدكتور البيطرى، محمد السيد وهريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية من ضبط المضبوطات بالمصنع وتحرر محضر بالواقعة ضد "ر. ع. ر. خ" المدير المسئول عن المصنع.
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
وقالت مصادر، إنه تم ضبط كميات من البسكويت بدون صلاحية لإعادة طحنها من جديد وذرة مجروشة يكسوها السوس لصناعة السناكس الخاص بالأطفال وأجولة لبان (علكة بالون)، تالفة بمصنع بسكويت وسناكس زمام أبوصوير.
تمكنت حملة مشتركة بالتنسيق مع العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين، برئاسة العميد وائل ذكى مساعد المدير للإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة شرق الدلتا ومدن القناة، ضمت الدكتور البيطرى، محمد السيد وهريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية من ضبط المضبوطات بالمصنع وتحرر محضر بالواقعة ضد "ر. ع. ر. خ" المدير المسئول عن المصنع.
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.