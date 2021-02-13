«الزراعة» تستعرض أنشطتها لمكافحة أمراض النباتات

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ملخص أنشطة معهد بحوث امراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إنه تم خلال يناير الماضي، تنفيذ 7 مدارس حقلية لأمراض البطاطس في محافظات المنوفية، البحيرة، الغربية، القليوبية، النوبارية، المنيا، والإسماعيليه، فضلا عن تنفيذ 7 مدارس لأمراض الفراولة في قرى مراكز طوخ، شبين القناطر، مشتول السوق، بدر، النوبارية، الإسماعيلية، قويسنا.وأوضح خليل، أنه على صعيد متابعة الحالة المرضية المحاصيل المختلفة، تم تنفيذ زيارات ميدانية، لمتابعة حقول القمح، بنجر السكر، وزراعات البصل والثوم، وذلك في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية والبجيرة والقليوبية وبني سويف والمنيا، والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة.وتابع أنه تم أيضا المرور على محافظات:المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، البحيرة، للوقوف على الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البسلة، الكرنب، القرنبيط، الخس، وقام باحثو المعهد بإعطاء المزارعين التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض، كذلك تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل بها.وفيما يتعلق بالنشاط الإنتاجي للمعهد، أوضح مدير المعهد أنه تم فحص 366 رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص 31 عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال 8 لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص 37 مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص 14 طردا بهم بذور مختلفة.