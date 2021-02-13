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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

السبت 13/فبراير/2021 - 11:42 ص
عمرة رمضان
عمرة رمضان
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي كإعلانات بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل.

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يرد إلى الوزارة رسميًا من السلطات السعودية ما يفيد بفتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات، والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم.

وفي سياق متصل، ستتم مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية، وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم العمرة في ظل جائحة فيروس كورونا.

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