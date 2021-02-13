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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

حاتم الصولى رئيسًا لقطاع الجودة بالهيئة القومية للبريد

السبت 13/فبراير/2021 - 12:01 م
حاتم الصولي
حاتم الصولي
طارق عتمان
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أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارًا بتكليف حاتم الصولي رئيسًا لقطاع الجودة بالهيئة القومية البريد.

ويتمتع حاتم الصولي بخبرة كبيرة في مجال العمل البريدي تقلد خلالها العديد من المناصب وأسهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير أداء العمل بالبريد المصري، حيث شارك في تطبيق معايير الجودة منذ عام ٢٠١٣ والتي أثمر عن رفع موشرات أداء البريد المصري إلى مستويات عالمية تخطت 90% بعد تطبيق العديد من إجراءات تحسين جودة عمليات التشغيل الداخلية وتطوير عمليات النقل داخل البريد لتصبح خدمة البريد السريع من الإيداع إلى التسليم خلال ٢٤ ساعة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

كما قام حاتم الصولي بوضع أسس ومبادئ التحسين المستمر وربط تطوير الأعمال بنظم الجودة الشاملة ووضع معايير ومؤشرات الأداء للخدمات الحكومية "E Administration، E Post" بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية في مجال خدمات التجارة الإلكترونية وكذلك تطبيق معايير الأمن البريدي وأمن المنشآت بمركز البريد المصري في مطار القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ الربط وتبادل البيانات المسبقة مع شركات الطيران لأول مرة، بالإضافة إلى وضع معايير جودة قياسية للخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى.

جدير بالذكر أن حاتم الصولي حاصل على بكالوريوس تجاره شعبة محاسبة من جامعة القاهرة، كما حصل على شهادة PMP والعديد من الدورات المتخصصة وورش العمل الدولية، وشغل حاتم الصولي رئيس مشروع تحسين نوعية الخدمات من الاتحاد البريدي العالمي، والذي أثمر عن إحداث طفرة ونقلة نوعية في جودة عمليات أسطول البريد المصري في النقل البريدي المحلي وميكنة خدمة البريد المسجل المحلي، كما يشغل حاليًا رئيس فريق بناء القدرات في مجال الخدمات اللوجيستية وطرود التجارة الإلكترونية ضمن برنامج الاتحاد البريدي العالمي المنظمة التابعة للأمم المتحدة ORE، بالإضافة إلى أنه عضو فريق الخبراء الدوليين في مجال النقل والجمارك وتطوير الخدمات الإلكترونية وعضو اللجنة العليا التنسيقية بين IATA ، UPU ورئيس فريق الاستراتيجية العربية بجامعه الدول العربية.

كما شارك حاتم الصولي ضمن فريق عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد الموقف التفاوضي للعديد من اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية مثل مقترحات التجارة الإلكترونية سواء كانت تابعة إلى منظمة التجارة العالمية أو المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AFCFTA" والاتفاقية العربية لتحرير التجارة ضمن أعمال جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من اللجان المعنية بالتجارة في الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي أسهم في بناء خبرات كبيرة كانت سببًا في تحقيق نقلة نوعية في خدمات البريد المصري.

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