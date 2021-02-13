ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول) بحوزة (عاطل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«700 ألف جنيه» تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.