رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 5.2 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمال بالجيزة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:52 ص
منحة المولد النبوي
منحة المولد النبوي للعمال
دعاء جابر
طباعة
قال محمد عيسى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 39 منشأة، وإعادة التفتيش 162 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ35 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 463 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 247 محضرًا عماليًا، وبحث 36 شكوى، وعمل ندوة توعية حضرها 15 شخصًا.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع 6 منحة زواج بـ18 ألف جنيه، و30 منحة مولود بإجمالي 60 ألف جنيه، و11 منح وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 118 ألف جنيه، لـ47 حالة، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ7 عمال بمبلغ 2600 جنيه، كما تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ10 آلاف و557 عاملًا من المسجلين بواقع 5 ملايين و278 ألفًا و500 جنيه.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 11 آخرين طبقًًا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 669 شكوى عمالية (فصل– مطالب)، وتمت تسوية 41 شكوى منها وديًا، وإحالة 130 شكوى للمحكمة العمالية، و137 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 361 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

موضوعات متعلقة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة