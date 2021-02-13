صرف 5.2 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمال بالجيزة

قال محمد عيسى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 39 منشأة، وإعادة التفتيش 162 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 49 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ35 منشأة أخرى.أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 463 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 247 محضرًا عماليًا، وبحث 36 شكوى، وعمل ندوة توعية حضرها 15 شخصًا.وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، بواقع 6 منحة زواج بـ18 ألف جنيه، و30 منحة مولود بإجمالي 60 ألف جنيه، و11 منح وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 118 ألف جنيه، لـ47 حالة، فضلًا عن صرف خدمات طبية لـ7 عمال بمبلغ 2600 جنيه، كما تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ10 آلاف و557 عاملًا من المسجلين بواقع 5 ملايين و278 ألفًا و500 جنيه.وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 11 آخرين طبقًًا للقوانين واللوائح المنظمة.أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 669 شكوى عمالية (فصل– مطالب)، وتمت تسوية 41 شكوى منها وديًا، وإحالة 130 شكوى للمحكمة العمالية، و137 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 361 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.