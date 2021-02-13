إحباط تهريب «مليون علبة» مستحضرات تجميل بميناء الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام (إحدى الشركات الكائن مقرها بالإسكندرية) باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندى (معدات زراعية مستعملة)، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع) قدرت قيمة الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ وقدره (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.