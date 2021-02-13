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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب «مليون علبة» مستحضرات تجميل بميناء الإسكندرية

السبت 13/فبراير/2021 - 11:37 ص
مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب مليون عبوة مستحضرات تجميل إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام (إحدى الشركات الكائن مقرها بالإسكندرية) باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندى (معدات زراعية مستعملة)، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع) قدرت قيمة الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ وقدره (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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