بالأسماء.. مديرية أمن المنوفية تجري حركة تنقلات محدودة

أجرت مديرية أمن المنوفية حركة تنقلات بين مأموري مراكز وأقسام محافظة المنوفية، وذلك لتجديد الدماء ونقل الخبرات والكفاءات بين المواقع الشرطية المختلفة، ولتحقيق أعلى معدلات نجاح وحفظ الأمن في المحافظة.وأعلنت الحركة عن نقل العقيد حسن النشال مأمور قسم منوف، إلى مأمور مركز الباجور، وتولي العقيد طارق أبو العينين مأمورًا لقسم منوف، ونقل العميد محمد جلال من مأمور مركز الباجور إلى مأمور مركز تلا.كما تم نقل العميد محمد سعد مأمور مركز بركة السبع إلى مأمور مركز منوف، والعميد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز تلا إلى مأمور مركز الشهداء، والعميد فواز خطاب مأمور مركز منوف إلى قسم التفتيش بمديرية أمن المنوفية، والعميد أسامة علامة من مأمور مركز الشهداء إلى مأمور مركز بركة السبع.