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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 6 تعديات على مساحة 875 متر مربع بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز( الدلنجات - حوش عيسى - كوم حماده )عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 875 م٢ عبارة عن:- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 575 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية،و تنفيذ عدد 2 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

كما تم إزاله تعدي على الأرض الزراعيه بقرية بيبان التابعه للوحده المحلية لقرية الطود بكوم حماده عبارة عن كرفان حديد وصاج وخشب بدون ترخيص.

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