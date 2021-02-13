تعيين 3710 شباب بالجيزة خلال يناير

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3710 شباب، بينهم 68 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 3583 راغب عمل منهم 80 من ذوي القدرات، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأوضح الوزير، أنه تم إستخراج 1488 شهادة قياس مستوى مهارة و1491 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.