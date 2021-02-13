بسبب المخدرات.. شاب يطلق النار على شقيقه في طنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إصابة شاب بطلق نارى، في مشاجرة مع شقيقه بشارع حسان بن ثابت بدائرة قسم ثان طنطا.كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من قسم ثان طنطا من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شاب مصاب بطلق ناري في الرقبة، تم وضعه تحت الملاحظة لتلقي الإسعافات اللازمة.وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبين إصابة "محمد. ع "، مقيم بشارع حسان بن ثابت بدائرة قسم ثان طنطا، وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم فى الواقعة شقيق المجنى عليه، وأطلق النار على شقيقه إثر مشاجرة مع شقيقة لتعاطى المجني عليه للمخدرات بعد طلبه أموالا باستمرار.تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.