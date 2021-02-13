وزير الصحة البريطاني: كورونا يمكن أن يصبح مرضًا قابلاً للعلاج

ذكر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في حوار مع صحيفة "ذا تليجراف"، أن اللقاحات والعلاجات الأفضل يمكن أن تجعل كوفيد- 19 مرضًا يمكن "العيش معه مثلما نفعل مع الإنفلونزا" بحلول نهاية العام.وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن الحكومة سوف تعلن اليوم السبت، أنه سوف يتم تمرير الأدوية الجديدة بسرعة من خلال نظام العلاج السريري البريطاني.وقال نيل فيرجوسون، خبير الأوبئة بجامعة إمبريال كوليدج، إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يعتزم إعادة فتح المدارس في مارس، فيما تشير تقارير إلى أنه يمكن أن يلي ذلك المتاجر غير الأساسية وأماكن الطعام الخارجية والحانات في أبريل المقبل، ويمكن أن تكون التجمعات لما يصل إلى ستة أشخاص أمرًر ممكنًا بحلول مايو.