23.7 مليار جنيه.. تفاصيل ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال 5 أشهر

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية، عن وصول إجمالي الإيرادات إلى نحو 366.6 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-نوفمبر 2020-2021، لترتفع بنحو 44.4 مليار جنيه بنسبة نمو 13.8%، حيث تساهم المتحصلات الضريبية بنحو 74.4% من إجمالي الإيرادات، وغير الضريبية بنحو 25.6%.وحققت الإيرادات الضريبية نحو 272.7 مليار جنيه لترتفع بنحو 23.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.5%، مقابل نفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بارتفاع المتحصلات من الضرائب على الدخل بنحو 13 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.6% لتسجل 92.1 مليار جنيه، وساهم ذلك في ارتفاع الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بـ2.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.1%، لتحقق 22.7 مليار جنيه مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع الضرائب المحصلة من الشركات الأخرى بـ11.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.4% لتحقق نحو 43.3 مليار جنيه.