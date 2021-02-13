«الدستور» تلتقي أعضاء قافلة الأوقاف المصرية الدعوية في السودان

- دور الواعظات المصريات



بعثت وزارة الأوقاف المصرية قافلة دعوية تضم عدد من الأئمة والواعظات المصريات إلى جمهورية السودان، بالتعاون مع وزارة الأوقاف السودانية.وتهدف الزيارة لشرح بعض الإصدارات الثقافية والتوعوية الخاصة بوزارة الأوقاف المصرية، وتوعية الشعب السوداني بالتعاون مع الأئمة والواعظات من السودان في ترسيخ مفاهيم المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف والعنصرية.وتضم قافلة الأوقاف الدعوية كل من "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الدكتور جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".من جانبه أكد الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام لوزارة الأوقاف المصرية ورئيس الوفد المصري بالسودان، أن القافلة الدعوية زارت خمسة ولايات بالسودان على مدار خمسة عشر يومًا متصلة، بالمشاركة مع الأئمة والواعظات المصريات والسودانيات، وتم تقديم خطبة الجمعة في بعض الولايات السودانية، وعقدت عدة لقاءات وندوات وورش عمل مشتركة مع الجانب السوداني، وتم شرح بعض المطويات الخاصة بالأوقاف المصرية.وأضاف رئيس القافلة المصرية الدعوية بالسودان خلال لقاءه مع "الدستور" داخل فندق إقامة القافلة بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن الندوات التيعقدتها القافلة تضمنت شرح مطويات تثقيفية توعوية خاصة بوزارة الأوقاف المصرية.وأشار إلى أن الفريق الدعوي المصري تعرض لعدد من القضايا المهمة بالشأن السوداني منها قضايا حفظ الوطن والتعايش السلمي واحترام الآخر والتربية في الأسرة وتكريم المرأة في الإسلام، وكل القضايا التي تهم الإنسان وتقدم الحلول لبعض المشكلات المجتمعية.وأوضح أنه تم التعرض لمشكلة العنصرية والقبلية وتقديم بعض الحلول الجذرية لمثل هذه القضايا بالقرأن والسُنة واستخدام العقل والمنطق.وأكد أن قافلة الأوقاف المصرية الدعوية لقيت من الاستقبال والضيافة في الولايات الخمس حُسن الترحاب والقبول ورحابة الصدر من الجانب السوداني، هذا بجانب التعطش الشديد للقافلة والقبول العام، مؤكدًا أن هذا النجاح المثمر بفضل الله وعونه ثم جهود الواعظين والواعظات المصريات.وفي السياق ذاته أكد الدكتور الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، أن القافلة الدعوية المصرية قامت بمهمتها في السودان في التعريف بالناس بحقيقة الإسلام والفكر الوسطي المستنير، ووضحت كثيرًا من الجوانب الإيمانية والأخلاقية والقيم، وصححت كثير من المفاهيم المغلوطة عند كثير من الناس مثل المواطنة والتعايش السلمي.وأضاف الدكتور عيد لـ"الدستور"، أن كل هذه المفاهيم كانت من الأهداف الأساسية وجزءٍ لا يتجزأ من خطابنًا الدعوي للناس.وأوضح أنه في الحقيقة وجدت القافلة الدعوية المصرية ترحبًا شديدًا من الشعب السوداني، وتعطش لا يوصف للسمع إلى العلم الأزهري.كما أكدت الواعظة المتطوعة وفاء عبدالسلام، أن القافلة الدعوية المصرية التابعة لوزارة الأوقاف المرسلة للسودان قسمت إلى ثلاثة مجموعات، رأست أحداهما متوجهة إلى جنوب ولاية "دارفور" و"الخرطوم" و"أمدرمان"، مؤكدة على ما لاقته القافلة من إعجاب وقبول لدى السيدات في السودان.وأضافت لـ"الدستور"، أن القافلة لاقت تعاون شديد من الواعظات السودانيات التابعين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية.وكشف عن مطالب السيدات والواعظات السودانيات بشأن حصولهن على فرصة للدراسة بأكاديمية الأوقاف الدولية في مصر، موضحة أنه تم نقل هذه المطالب إلى الجهات المعنية بالجانب السوداني خلال لقاء بوالي جنوب دارفور الذي وعد بالاستجابة لهذه المطالب على كفالته الشخصية بالاتفاق مع الجهات المعنية بالجانبين المصري والسوداني.من جانبها أكدت الواعظة المتطوعة الدكتورة -الطبيبة- جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ، أن مهمة الوفد المصري من الائمة والواعظات كانت نقل مبادئ وترسيخ الفكر الديني الوسطي المستنير وتقبل الآخر، حيث أن التنوع والاختلاف سُنة كونية من الله عز وجل.وأضافت لـ"الدستور"، أنها ترأست وفد القافلة الدعوية المصرية الذي توجه إلي شمال دارفور لفترة ثلاثة أيام، التقوا خلالها الكثير من الشباب والفتيات والرجال والسيدات، وعقدت العديد من الندوات التثقيفية والتوعية حول حقيقة الإسلام والفكر الوسطي المستنير.وأوضحت أنها قدمت محاضرات خاصة بالمرأة والشباب بعنوان:" الحكمة والموعظة الحسنة التي يجب أن يتحلى بها الواعظ" حتى يكون واعظًا داعمًا عصريًا ملائم لهذا الزمان ومناسب لمخاطبة جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة.