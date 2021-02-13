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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 20 حالة تعد على الطريق العام بالغردقة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:26 ص
حالة تعد على الطريق
حالة تعد على الطريق
علي عواد
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شنّت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، اليوم، حملات إزالة للتعديات على الأراضى وأملاك الدولة وإزالتها، وإيقاف البناء المخالف فورا وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ومن جانبه شدد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، على ضرورة تكثيف الحملات المتابعة على شوارع كل حى ورفع كافة الإشغالات وإزالة جميع التعديات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد اللواء حامد أحمد حامد رئيس حى شمال الغردقة ومساعدية بحملات بطاق الحى، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 20 حالة فورية لتعدى وبناء مخالف على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1550 مترًا بمنطقة مبارك 11 بدائرة حى شمال.

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