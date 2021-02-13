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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. قصة حب ميمي جمال وحسن مصطفى

السبت 13/فبراير/2021 - 06:04 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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تحتفل اليوم 13 فبراير الفنانة ميمى جمال بعيد ميلادها، والتي تألقت في السينما والدراما والمسرح، لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما والتلفزيون في مصر، وهى ولدت من أب مصري وأم يونانية.

ـ بدايتها الفنية
بدأت مسيرتها الفنية في عمرٍ مبكرة، حيث أدت أول أدوارها التمثيلية كطفلة للفنّان الراحل عماد حمدي في فيلم "أقوى من الحب" سنة 1953، وأتى دورها الثاني كان في مرحلة المراهقة، بعد ست سنوات، في فيلم "بين الأطلال"وشاركت في عدة أدوار ثانوية في السينما، ثم بدأت مسيرتها كممثلة كوميدية، من فرق مسرح التلفزيون وقدمت مسرحياتٍ عديدةً نالت حظًّا من النجاح والشهرة في ذلك الزمن، وفي رصيدها ما يقارب 500 عمل تنوعت بين المسرح والسينما والتلفزيون والدراما الإذاعية.

ـ قصة حبها مع حسن مصطفى
تزوج حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال بعد قصة حب قوية جمعت بينهما، فقد تعرفت ميمي جمال على حسن مصطفى خلال عملهما معًا بمسارح الدولة وكان الأخير خارج من قصة حب فاشلة مع زوجته الأولى وبعدها تعرف على "ميمي"، انجذبت له بسبب طيبته الشديدة وبشكل سريع تحولت صداقتهما إلى قصة حب قوية.

ـ حصاد الزيجة توأمان
تزوجت ميمى جمال من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبت ميمي منه توأمها "نجلاء ونورا" واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.

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