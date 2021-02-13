رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

السبت 13/فبراير/2021 - 11:42 ص
المتحف الروماني بالإسكندرية
المتحف الروماني بالإسكندرية
ايهاب مصطفى
طباعة
كتب القاص والروائي الكبير محمد مستجاب شهادة له عن محمد حافظ رجب ونشرت وقتها في ملف عن محمد حافظ رجب بإحدى الدوريات، الشهادة أرسلها لـ"الدستور" الكاتب الراحل عبدالله هاشم، وكانت كالتالي..

في المتحف الروماني بالإسكندرية موظف اسمه محمد حافظ رجب، لا تعرف ماذا يعمل وأي وظيفة خطيرة يؤديها، لكننا نعرف أن الجميع - أقصد جميع الأدباء - اتفقوا على محاصرته ومضاغطته وإيذائه حتى يصل إلى هذه النقطة داخل المتحف، فقد ظهر هذا الحافظ رجب في أوائل الستينيات، في الوقت الذي كانت عروش القصة قد دانت لكوكبة من المبدعين، يوسف إدريس بأسلوبه الحار الطازج الشارح، ويوسف السباعي بأسلوبه الرومانسي، وعبدالحليم عبدالله بحسه الريفي الأخلاقي، وأنيس منصور بأسلوبه المتقافز السيال، ومصطفى محمود بكتاباته الكاشفة القاسية الساخرة، فما الذي فعله محمد حافظ رجب؟.

دون مبالغة قلب نموذج الجملة المعهودة، فأحالها إلى صورة مركبة، ليس من السهل أن تمر على العقل دون أن تجادله، الرأس المتداخل في إشارات المرور، الأنف الموصول بعربة الرش، الدماغ التي يركلها اللاعبون في الملعب الخاص بالجماهير، كل جملة تحمل تصورًا فذًا يتراكم ليصنع عالمًا خياليًا غير عادي لقصة قصيرة جديدة تمامًا.

وقام الكتاب الراسخون بمهاجمته أو الاستهانة به والتهوين من شأنه، أو الامتناع عن نشر هذا "الهراء" أو تجريح تعبيراته وتفريغها من مضمونها، كانت المعركة عادلة ومنطقية، كاتب لا يملك سوى قدرته على التعبير الجديد ضد أجيال استقرت على أنواع أخرى من الكتابة، ولم يكن هذا الكاتب الجديد مقاتلًا صبورًا، ليصنع النتيجة العادلة المنطقية لمعركته إزاء كل الآخرين، أصبح عصبيًا ضيق الصدر، وانطلقت منه تلك المقولة غير الموفقة التي شاعت بعد ذلك "نحن جيل بلا أساتذة"، فتشبث بها غيره من محدودي الموهبة وفقيري العطاء، ومدمني الشعارات، فازدادت المعركة أوارًا، ينهزم محمد حافظ رجب ويلملم أوراقه بعد أن ظهرت له مجموعتان قصصيتان هما "الكرة ورأس الرجل"، و" كائنات براد الشاي المغلي"، ويعود إلى الإسكندرية تاركًا القضية لمحترفي العبث بالقضايا، وينزوي حافظ رجب داخل المتحف الروماني موظفًا يشار إليه بالبنان.

إن هذا الكاتب الجاد قيمة أدبية يعرفها كثيرون أكثر مما يعرف هو عن نفسه، وأي مقال نقدي يرقى إلى مستوى البحث الأدبي عن القصة القصيرة بعد يوسف إدريس لا يمكن إلا أن يتعرض له ولقصصه ولأسلوبه ولقدرته الفنية الخاصة، المؤثرة بشكل واضح وحاد في كل جيله والأجيال التالية له.
ولو كان حافظ رجب مقاتلًا صبورًا شديد المراس لتغيرت موازين القصة القصيرة أكثر وأكثر.

محمد مستجاب في 19- 9- 1984

موضوعات متعلقة

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة

بعد وفاته.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟