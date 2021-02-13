شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

كتب القاص والروائي الكبير محمد مستجاب شهادة له عن محمد حافظ رجب ونشرت وقتها في ملف عن محمد حافظ رجب بإحدى الدوريات، الشهادة أرسلها لـ"الدستور" الكاتب الراحل عبدالله هاشم، وكانت كالتالي..في المتحف الروماني بالإسكندرية موظف اسمه محمد حافظ رجب، لا تعرف ماذا يعمل وأي وظيفة خطيرة يؤديها، لكننا نعرف أن الجميع - أقصد جميع الأدباء - اتفقوا على محاصرته ومضاغطته وإيذائه حتى يصل إلى هذه النقطة داخل المتحف، فقد ظهر هذا الحافظ رجب في أوائل الستينيات، في الوقت الذي كانت عروش القصة قد دانت لكوكبة من المبدعين، يوسف إدريس بأسلوبه الحار الطازج الشارح، ويوسف السباعي بأسلوبه الرومانسي، وعبدالحليم عبدالله بحسه الريفي الأخلاقي، وأنيس منصور بأسلوبه المتقافز السيال، ومصطفى محمود بكتاباته الكاشفة القاسية الساخرة، فما الذي فعله محمد حافظ رجب؟.دون مبالغة قلب نموذج الجملة المعهودة، فأحالها إلى صورة مركبة، ليس من السهل أن تمر على العقل دون أن تجادله، الرأس المتداخل في إشارات المرور، الأنف الموصول بعربة الرش، الدماغ التي يركلها اللاعبون في الملعب الخاص بالجماهير، كل جملة تحمل تصورًا فذًا يتراكم ليصنع عالمًا خياليًا غير عادي لقصة قصيرة جديدة تمامًا.وقام الكتاب الراسخون بمهاجمته أو الاستهانة به والتهوين من شأنه، أو الامتناع عن نشر هذا "الهراء" أو تجريح تعبيراته وتفريغها من مضمونها، كانت المعركة عادلة ومنطقية، كاتب لا يملك سوى قدرته على التعبير الجديد ضد أجيال استقرت على أنواع أخرى من الكتابة، ولم يكن هذا الكاتب الجديد مقاتلًا صبورًا، ليصنع النتيجة العادلة المنطقية لمعركته إزاء كل الآخرين، أصبح عصبيًا ضيق الصدر، وانطلقت منه تلك المقولة غير الموفقة التي شاعت بعد ذلك "نحن جيل بلا أساتذة"، فتشبث بها غيره من محدودي الموهبة وفقيري العطاء، ومدمني الشعارات، فازدادت المعركة أوارًا، ينهزم محمد حافظ رجب ويلملم أوراقه بعد أن ظهرت له مجموعتان قصصيتان هما "الكرة ورأس الرجل"، و" كائنات براد الشاي المغلي"، ويعود إلى الإسكندرية تاركًا القضية لمحترفي العبث بالقضايا، وينزوي حافظ رجب داخل المتحف الروماني موظفًا يشار إليه بالبنان.إن هذا الكاتب الجاد قيمة أدبية يعرفها كثيرون أكثر مما يعرف هو عن نفسه، وأي مقال نقدي يرقى إلى مستوى البحث الأدبي عن القصة القصيرة بعد يوسف إدريس لا يمكن إلا أن يتعرض له ولقصصه ولأسلوبه ولقدرته الفنية الخاصة، المؤثرة بشكل واضح وحاد في كل جيله والأجيال التالية له.ولو كان حافظ رجب مقاتلًا صبورًا شديد المراس لتغيرت موازين القصة القصيرة أكثر وأكثر.محمد مستجاب في 19- 9- 1984