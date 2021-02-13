من فنان هاوي لمُصنع.. «الهواري» دبلومة ميكانيا ونحات من الدرجة الأولى

يقضي البعض سنوات طويلة في الدراسة للحصول على شهادة تعليمية مرموقة دون الإلتفات لهواية معينة أو عمل يستطيع الإبداع فيه، إلا أن هذا عكس ما فعله محمد الهواري صاحب الـ33 عاما، والذي حصل على بكالوريس نظم ومعلومات إدارية بجانب دبلومة ميكانيكا.على الرغم من دراسة الهواري البعيدة كل البعد عن هوايته، إلا أنه حرص على إتمامها بجانب ممارسة هوايته الفنية نحت الأشكال بمختلف الخامات منذ أن كان عمره 18 عاما، بدعم والدته والتي شجعته على إتمام دراسته وممارسة هوايته.إتقانه الرسم جعله يهوى ويتجه للنحت، ففي البداية كان ينحت على الأورجامي ويصنع منه لوحات وأشكال فنية منحوتة ومن ثم يبدأ في التجول على البازارات بمنطقة وسط البلد لعرضها وبيعها حتى يحول هوايته لمصدر رزق يجلب له الأموال ويمتهنه بدلا من شهادة البكالوريس.بدأ الهواري بتطوير هوايته من خلال عمل ورشة خاصة بفنه ليتقن تعليم النحت على الجبس والطين ويدخله بمجال تصنيع التحف والأشكال الفنية بشكل أوسع، ومن ثم قضى عدد من السنوات خارج مصر.عند العودة للبلاد كان عقب ثورة الـ25 من يناير وحينها لم يكن الاقتصاد بحالة جيدة، وذلك ما جعل إعادة فتح الورش الفنية الخاصة به أمر صعب، ما جعله يتجه للبيع "أونلاين" من خلال تصنيع الأشكال والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع الوقت أصبح يتقن الديكور الخارجي والداخلي بخامات وجودة مميزة.وقال الهواري، إنه أيضا تميز في عمل الألعاب والذي استوحى أفكارها من الأفلام الكارتونية وتدريجيا بدأ في تصنيع قوالب ألعاب الملاهي ولم يتوقف عند النحت فقط بل استطاع أن يحول هوايته من مجرد نحات لمُصنع يتم تصدير منتجاته لدول الخليج، بعد أن كان يجوب المحال لبيع أعماله الفنية، لافتا إلى أنه يتمنى جمع الورش وعمل مصنع يشمل كافة أعماله.