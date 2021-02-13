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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدا.. البرلمان يناقش إعفاء عوائد السندات من الضرائب والرسوم

السبت 13/فبراير/2021 - 11:20 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع الجاري بداية من غدًا الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

ويهدف مشروع القانون، إلى تمتع عوائد ما يتم طرحه في أسواق المال العالمية من السندات التي تطرح للاكتتاب في الخارج، بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم، طوال مدتها؛ وذلك لعدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب في تلك السندات.

وينص مشروع القانون على استثناءً من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفي عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميـــع الضرائب والرسوم طوال مدتها.

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