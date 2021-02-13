تركيا تعتقل 21 مواطنًا بتهمة الانضمام لحزب العمال الكردستاني

اعتقلت قوات الأمن التركية، فجر اليوم السبت، 21 مواطنًا بتهمة الانضمام لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، وذلك خلال عملية أمنية نفذتها القوات في محافظتي إسطنبول وديار بكر.وحسب الخبر الوارد في موقع «تي آر تي خبر»، فقد أفادت مصادر أمنية بأن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن العام في إسطنبول شنت عملية أمنية بالمدينة وديار بكر لضبط عدد من المشتبه بانتمائهم لـ«حزب العمال الكردستاني» في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بإسطنبول.وأكدت المصادر أن وحدات العمليات الخاصة شاركت في العملية الأمنية التي تستهدف عددًا من العناوين المحددة لضبط 26 مشتبهًا به، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 21 من المشتبه بهم، فيما تتواصل العملية لضبط الباقين، فضلًا عن ضبطها وثائق تنظيمية، ومواد رقمية.فيما جرى اقتياد الموقوفين إلى المديرية العامة للأمن بإسطنبول لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.