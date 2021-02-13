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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«منار» يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة بمصر للطيران

السبت 13/فبراير/2021 - 11:37 ص
الطيار محمد منار
الطيار محمد منار
فاتن غلاب
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حرص الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، على رئاسة الاجتماع العاشر للجنة العليا للسلامة بالشركة القابضة لمصرللطيران، بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورؤساء مجالس إدارات وقطاعات الشركات التابعة لمصر للطيران وجميع الإدارات المعنية بمجال السلامة بمصر للطيران.

وافتتح وزير الطيران المدني فعاليات الاجتماع بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن سعادته بتواجده وسط زملائه بمصر للطيران، حيث أشاد بإجراءات السلامة التي تطبقها الشركة الوطنية مصر للطيران في مختلف مراحل التشغيل، وشدد على ضرورة محاسبة المقصرين في هذا المجال، كما طالب بإعلاء ثقافة السلامة ودعمها بين جميع العاملين.

من جانبه، أعرب الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته بمشاركة الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، في اجتماع اللجنة العليا للسلامة بمصر للطيران، مؤكدا على اهتمام الناقل الوطني باتباع كافة إجراءات السلامة وفقا لتعليمات المنظمات الدولية، ومنها منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو والاتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا وتحالف ستار العالمي.

واستعرض الطيار محمد غريب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، أنشطة السلامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذلك سياسة السلامة المطبقة بالشركات وإجراءات الاستعداد لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا المقرر لها في شهر مارس القادم، وكذلك استعراض تفتيشات الـSAFA وغيرها من التفتيشات وكذا الأنظمة التشغيلية.

كما تناول الاجتماع، من خلال العرض التقديمي الذي استعرضه مسئولو السلامة، الإجراءات التي تتبعها مصر للطيران للتعامل مع جائحة كورونا، ومدى الالتزام بدليل إجراءات التشغيل الخاص بفيروس كورونا COPM، والذي تم إصداره خصيصًا في هذا الشأن، وكذلك متطلبات بعض الدول للتشغيل إليها، وكذلك ما تم إنجازه من اجتماعات تأهيلية لأفراد الركب الطائر، واستخدام المستلزمات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخصيص مصر للطيران ليوم للسلامة بعنوان safety day تأكيدا على اهتمامها بهذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، تمت جلسة نقاشية بين جميع الحضور لعرض أبرز التوصيات المطلوبة وبعض الحالات السابقة ونتائجها، وتم الاتفاق على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لإدارة السلامة بشكل جدي ودوري، خاصة أن مصر للطيران لها باع طويل في اتخاذ كافة إجراءات السلامة، وأن عملية التفاعل والتبليغ وكتابة التقارير التطوعية وسياسة الثواب والعقاب إجراءات هامة جدا، لاستمرار تميز الشركة في تجديد شهاداتها واجتياز التفتيشات دون أي ملاحظات.

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