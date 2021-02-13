إحالة عصابة «خطف المحمول» في مصر القديمة للجنايات

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب "الخطف" إلى المحاكمة.كانت البداية بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها، قيام عاطليّن بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توكتوك".وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توكتوك" قيادة أحدهما "ملك والده" والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكابهما 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " صاحب محل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.