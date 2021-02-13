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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة

السبت 13/فبراير/2021 - 11:15 ص
محمد حافظ رجب
محمد حافظ رجب
آلاء حسن
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رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القاص الكبير محمد حافظ رجب، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الكاتب محمد حافظ رجب بمدينة الإسكندرية بحي الباب الجديد في 6 مايو لعام 1935، ورحل تاركا إرث كبير من الأعمال الإبداعية، فقد صدرت لها عدة مجموعات قصصية أولها "غرباء" عام 1968 وآخرها "عشق كوب عصير الجوافة" التي فازت بجائزة النشر الإقليمية منذ عدة سنوات، مرورا بـ"الكرة ورأس الرجل"، "مخلوقات براد الشاي المغلي"، "حماصة وقهقهات"، "الحمير الذكية"، "اشتعال الرأس الميت"، "طارق ليل الظلمات"، "مقاطع من جولة ميم المملة"، و"رقصات مرحة لبغال البلدية".

وعلى الرغم من إسهامات محمد حافظ رجب في عالم الإبداع القصصي، إلا أنه خاض معارك كبيرة، وتحديدا بعد المقولة الشهيرة "نحن جيل بلا أساتذة"، في بداية الستينيات، فأثارت حينها جدلا كبيرا لم يهدأ، لكنه اعترف بقولها في حوار سابق له، مشيرا إلى أنه ندم عليها لأنها جرت خلفها الاضطهاد والإيذاء.

وفي حوار له بجريدة "الجمهورية" عام 1999، كشف عن الظروف التي دفعته لقول "نحن جيل بلا أساتذة"، وهل السبب بحثا عن شهرة أم تمرد حقيقي، قائلا: عرايا كنا فوق قارعة الطريق، تملأ عيوننا وبطوننا سطور الكلمات، نصبح ونمسى ونأكل ونشرب في كتاب، زهرة المجالس كنا والندوات، من يعجبنا نصفق له ومن لا يتفق معنا نغادر الندوة يجمعنا احتجاجا على ما يقول (الدسوقي فهمي، عز الدين نجيب، السيد خميس، محمد جاد).

وتابع: أصدرنا "عيش وملح" وقدم لها يحيى حقي واختاروا لي قصة الجنية ليناقشها أحمد رشدي صالح في التليفزيون الذي كان في ريعان الطفولة، وقبل التصوير قال لي قولا لينا لكنه عندما بدأ التصوير تحول إلى ضبع، غير القول والسحنة شراراتها تخرج، قال: يحيى حقي قدم لكم المجموعة، فضله عليكم كبير.. أعطاكم نفسه، قلت له: هو أعطانا ونحن أعطيناه، أعطيناه أشياءنا ليقول لنا من خلالها ما يقول، هو أعطانا وأخذ ونحن أعطيناه وأخذنا، إننا جيل بلا أساتذة، وغرق الجميع في الدهشة وخرج أحمد رشدي صالح منقوعا في عرقه وكتب في باب الأدب في الجمهورية "أدباء يقولون نحن جيل بلا أساتذة".

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