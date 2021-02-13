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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القومي للمرأة: تدريب سيدات كفر الشيخ مجانا على الخياطة والتفصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 11:10 ص
تدريب سيدات كفر الشيخ
تدريب سيدات كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، أنه سوف يتم إجراء تدريب السيدات مجاني على "الخياطة والتفصيل باستخدام باترون بسيط جدا"، وذلك بالتعاون مع قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ وسيستمر التدريب لمدة أسبوعين تكون السيدة بعد هذا التدريب قادرة على عمل منتج خاص بها والبدء بمشروعها الخاص.

وأوضح المجلس، أن ذلك يأتي في إطار التوجة نحو التمكين الاقتصادي للمرأة وحرص الدولة المصرية على تشجيع السيدات على ريادة الأعمال لرفع عجلة التنمية، ودور المجلس القومي للمرأة في ريادة الأعمال كأحد المجالات الرائدة التي استطاعت المرأة المصرية اقتحامها بقوة وإثبات كفاءتها لتأسيس مشروعها الخاص.

وحرصا من فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ على دعم وتبني مشاركة المرأة في هذا المجال من خلال توفير التدريب والإرشاد اللازم للسيدات والفتيات لبدء مشروع خاص بهن وكذلك مساعدة السيدات صاحبات المشاريع على تسويق منتجاتهن المختلفة في المعارض والمؤتمرات التي يشارك بها فرع المجلس.

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