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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مارين لوبان: لا أهاجم الإسلام بل الإخوان والمتطرفين باسم الدين

السبت 13/فبراير/2021 - 11:45 ص
مارين لوبان
مارين لوبان
هدير سند
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كشفت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، عن أنها لا تنوي محاربة الإسلام كدين أو عقيدة، بل تحارب التطرف الذي يمارس باسم الدين، مؤكدة سعيها للتحرك لمواجهة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي في فرنسا.

وقال "لوبان"، رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض، في مناظرة مع وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، على التليفزيون الفرنسي: "أستطيع أن أؤكد أنني لا أنوي مهاجمة الإسلام، وليس لدي خطط لتضييق الخناق على معتنقيه"، مضيفة أن الإسلام "دين مثل أي دين آخر".

من جانبه، دافع دارمانين، في المناظرة التي استمرت لأكثر من ساعتين، عن تحرك حكومته خاصة لمحاربة الإسلام السياسي خاصة فيما يخص القضايا السيادية والأمنية، قائلا "الإسلام دين عظيم"، لافتا إلى أن هناك جماعات وحركات متطرفة، متمثلة في الإخوان، تتحدث باسم الدين وتسىء لصورته، داعيا إلى "إغلاق دور العبادة التي تخص هذه الحركات المتطرفة والسماح بوجود دور عبادة معتدلة".

وحسب تقرير التليفزيون الفرنسي عن المناظرة، وصف وزير داخلية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، مارين لوبان بأنها "متسامحة قليلا" في محاربتها للتطرف الديني في فرنسا، وليس لديها استعداد لإصدار تشريعات صارمة بما يكفي في هذا الشأن، وهو ما ردت عليه السياسية اليمينة، قائلة: إن "الإسلام ليس مشكلة حتى، بل الإخوان وأصحاب الفكر التطرفي والايديولوجية المتشددة" هم المشكلة الأساسية.

وأضافت لوبان، في المناظرة التي تأتي قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية: "أنا لا أنوي مهاجة الإسلام. أنا فقط مرتبطة بشدة بقيمنا الفرنسية، وأريد الحفاظ على الحرية الدينية الكاملة"، معربة عن صدمتها من تعرضها لهجوم من اليمين في هذا الشأن.

وعلى الجانب الآخر، انتقدت "لوبان" الإجراءات التي اتخذتها حكومة ماكرون على مدى الأشهر القليلة الماضية لمواجهة الإسلام السياسي، وما سماه الرئيس الفرنسي بـ"الانفصالية الإسلامية"، قائلة إن الحكومة تعمل على "تقييد حرية الجميع في محاولة لتقييد حريات عدد قليل من الجماعات المتطرفة"، وخصت بالذكر اتجاهه لفرض حظر على التعليم المنزلي.

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