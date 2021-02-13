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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روبرت كوخ: معدل الإصابة الأسبوعى لكورونا فى الولايات الألمانية أقل من 100

السبت 13/فبراير/2021 - 11:18 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت، أن معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا عاد إلى الرجوع إلى أقل من 100 حالة في كل الولايات الألمانية.

وأوضح المعهد أن آخر ولاية تراجع فيها معدل الإصابة الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام تحت هذا السقف، كانت ولاية تورينجن حيث وصل إلى 8. 98 حالة.

وبذلك يصل هذا المعدل على مستوى ألمانيا كلها إلى 1. 60 حالة.

وارتفع المعدل بشكل طفيف عن مستوى 50 حالة في كل من ولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند بفالتس (51 حالة في كل ولاية).

وتعطي هذه البيانات صورة عن الوضع العام حتى الساعة الخامسة والنصف صباحًا، ومن الممكن أن ترد تغييرات أو إضافات لاحقًا.

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