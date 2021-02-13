«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديسين أباكير ويوحنا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى استشهاد القديسين أباكير ويوحنا والثلاثة عذارى وأمهن.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أباكير ويوحنا والثلاث عذارى، ثاؤذورا التي تفسيرها عطية الله، وثاؤبستي التي تفسيرها أمانة الله، وثاؤذكسيا التي تفسيرها مجد الله، وأمهن أثناسيا التي تفسيرها غير المائتة.وأضاف: "إن القديس أباكير كان راهبا متعبدا منذ حداثته وكان القديس يوحنا جنديا من خاصة الملك، وقد تركا الإسكندرية وطنهما الأصلي وأقاما في إنطاكية، ولما أثار الملك دقلديانوس الاضطهاد علي المسيحيين، اعترفا مع العذارى وأمهن أمامه بالسيد المسيح، وإذ عرف أنهم من الإسكندرية أمر بإعادتهم إليها، فلما وصلوا إلى هناك قدموهم إلى الوالي فاعترفوا بالسيد المسيح فأمر بقطع رؤوسهم، وكانت القديسة أثناسيا تثبت بناتها وتصبرهن وتعرفهن بأنهن إذا استشهدن يصرن عرائس المسيح، وهكذا قطعوا رؤوسهن أولا ثم أمهن فالقديسين أباكير ويوحنا، وبعد ذلك طرحوا أجسادهم للوحوش وطيور السماء، ولكن بعض المؤمنين أتوا واخذوا الأجساد ليلا ووضعوها في تابوت".