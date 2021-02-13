وزير التموين: 1889 محلًا تجاريًا مشاركة بالأوكازيون الشتوي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوي بلغ 1889 محلًا تجاريًا، منها 1753 قطاعًا خاصًا و89 قطاع أعمال و36 من القطاع الاستثماري.وقال المصيلحي إن الباب مفتوح أمام جميع المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون، من خلال مديريات التموين بالمحافظات، موجهًا الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بمتابعة ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.من جهته، أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد الوزير ورئيس جهاز حماية المستهلك، متابعة المحال المشاركة بالأوكازيون للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة، ونظمت حملات نتج عنها عدد من المحاضر التي حررت حتى اليوم الخامس بلغت 112 محضرا، 3 عدم إعلان أسعار، 109 محاضر أوكازيون وهمي.وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.