الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل البابا مرقس الرابع

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى رحيل البابا مرقس الرابع.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن البابا مرقس الرابع، غير أنه احتل رقم 84 في تعداد بطاركة الإسكندرية من حيث الترتيب التسلسلي لبطاركة الكنيسة المصرية، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.