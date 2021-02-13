«الزراعة»: اعتماد تحليل 680 ملوثا كيميائيا وبيولوجيا للخضر والفاكهة

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، اعتماد قائمة تحاليل خاصة بالمعمل تحوي أكثر من 650 ملوثا كيميائيا وأكثر من 30 ملوثا بيولوجيا وميكروبيا، ويتم ذلك من خلال كوادر مدربة من المعمل للقيام بالتحليلات من من الأصناف ذات الأصل النباتي من الخضر والفاكهة الطازجة والمجففة والأغذية المصنعة، وكذلك الأغذية ذات الأصل الحيواني من الأسماك والألبان واللحوم والدواجن ومنتجاتها.وقالت عبداللاه لـ"الدستور"، إن التحاليل تشمل العناصر والمعادن الثقيلة ليشمل جميع أصناف الأغذية الطازجة والمصنعة من الخضر والفاكهة وعينات المياه والتربية والانبعاثات الصناعية، ويقوم المعمل لحل مشاكل تواجد السموم الفطرية في الأغذية التي يتم تصديرها للخارج من مصر طبقا لمعاير الاتحاد الأوروبي، والتصريح بتصدير الشحنات المطبقة للمواصفات القياسية الدولية، كما يشمل الأصناف التي يمكن تحليل السموم الفطرية بها الفول السوداني والفستق والمكسرات والفاكهة المجفف والتواصل والأعشاب والبذور والحبوب والسمسم والعصائر والألبان ومنتجاتها.