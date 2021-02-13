تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بالشروق وبدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم، حبس 3 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية في مدينتي الشروق وبدر.وكشفت التحريات عن أن المتهمين هم "هـ. ن"، "م. ع"، "ك. ا"، عاطلون، واعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمدينتي الشروق وبدر، وسرقتهم 7 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطتي الشروق وبدر تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين، وأقروا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن بعض المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.