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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإسكان: مهلة 6 أشهر لاستلام أراضى «بيت الوطن»

السبت 13/فبراير/2021 - 11:05 ص
أراضى بيت الوطن
أراضى بيت الوطن
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على منح مهلة لمدة 6 أشهر - من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية - للعملاء المُخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، لاستلام الأراضى المخصصة لهم، وذلك تيسيرًا من الهيئة على العملاء، ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالمدة المحددة للتنفيذ وقدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، ووفقًا للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، والتنازل عن أى قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة فى هذا الشأن، وسداد أى مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وذلك قبل الاستلام، وألا تقل المدة المتبقية للتنفيذ عن 3 أعوام من تاريخ الاستلام شاملة استخراج التراخيص، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط.

وأضاف الوزير، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (645) لسنة 2020، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 1613 م2 بمركز خدمات الحى السابع بمشروع بيت الوطن، وقطعة الأرض بمساحة 3824 م2، بمنطقة شرق اللوتس بجوار قطعة الأرض رقم (29)، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك للشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترال عليهما، بنظام البيع وفقا للقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها، وبعد سداد المستحقات المالية الناتجة عن الانتفاع بجزء من تلك الأراضى بنظام مقابل الانتفاع.

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