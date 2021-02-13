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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيادة الصادرات عن الواردات بنسبة 35% في موانئ البحر الأحمر بيناير

السبت 13/فبراير/2021 - 11:31 ص
موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
علي عواد
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، عن تحقيق تداول مقداره 419 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة، وسجلت الصادرات 241 ألف طن، بنسبة زيادة 35% عن الواردات خلال شهر يناير، والتي سجلت 178 ألف طن، وتركزت الزيادة بميناءي سفاجا ونويبع.

حيث شهد ميناء سفاجا تداول 330 ألف طن بضائع بكمية صادر 182 ألفًا ووارد 148 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 22 ألف طن بكمية صادر 15 ألف طن ووارد 7 آلاف طن.

كما شهد ميناء السويس تداول 15 ألف طن بضائع بكمية صادر 5 آلاف طن ووارد 10 آلاف طن، فيما استقبل ميناء الزيتيات وصول 13 ألف طن بروبلين، وغادر ميناء الحمراوين 39 ألف طن فوسفات، وقد قامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءين، مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ.

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